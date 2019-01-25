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ABD'de para tükendi! NASA çalışanlarına tuvalet temizlettirilecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, ülkede hükümetin kapalı olması nedeniyle temizlik görevlilerine cuma gününden itibaren ödeme yapılamayacağını belirterek çalışanlarının tuvalet temizliği için gönüllü olmasını istedi.

25 Ocak 2019 Cuma 08:42
ABD'de para tükendi! NASA çalışanlarına tuvalet temizlettirilecek

ABD'de hükümetin kapanması 34. gününe girerken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'da çalışanlara yapılan uyarı, federal çalışanların yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

AA'nın The Hill gazetesine dayandırdığı habere göre, NASA'nın Teksas'ın Houston kentindeki Johnsons Uzay Merkezi'nde tuvaletlerin kapısına asılan ilanda, cuma gününden itibaren temizlik personeline ödeme yapılamayacağı, bu nedenle NASA personelinin tuvalet temizliği için gönüllü olması gerektiği belirtildi.

Faaliyetler durmasın diye ücretsiz çalışıyorduk

Söz konusu ilanı Twitter hesabından paylaşan NASA çalışanı Elizabeth Blome, "Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk, şimdi temizlik hizmetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Federal hükümet 34 gündür kapalı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemiş, Demokratlar ise bu bütçeye izin vermeyeceklerini açıklamıştı. ABD'de federal hükümetin yıl sonu geçici bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için ülkede 34 gündür federal hükümet kapalı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 08:42
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