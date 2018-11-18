0553 313 94 23

ABD'de ortalık karıştı! Dünyayı sallayan istifa haberi...

ABD'de Trump yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerini belirleyen politikaların yapımından sorumlu olan Kirsten Fontenrose istifa etti.

18 Kasım 2018 Pazar 08:20
ABD'de ortalık karıştı! Dünyayı sallayan istifa haberi...

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve konuya hakim iki isme  dayandırılan habere göre, Kirsten Fontenrose'nin cuma akşamı görevini bıraktığı ileri  sürüldü.

Haberde, Fontenrose'nin, ABD'nin Suudilere Cemal Kaşıkçı olayından  dolayı getirdiği yaptırımların belirlenmesindeki en önemli isimlerden biri olduğu  ve bu kişinin kısa süre önce Riyad'da temaslarda bulunduğu ifade edildi.

El-Kahtani'nin listeye eklenmesini sağladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde İran-Körfez Bölgesi  Direktörlüğünü yürüten Fontenrose'nin, Suudilere sert yaptırımlar getirilmesini  savunduğu, özellikle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı  Suud El-Kahtani'nin yaptırım listesine eklenmesinde etkili olduğu kaydedildi.

İstifa kararının sebebinin henüz net olmadığı bildirilen haberde,  Fontenrose'nin Suudilere karşı "sert" yaklaşımının Beyaz Saray içinde tartışmaya  neden olduğu ve istifanın bu tartışmalar sonucunda gelmiş olabileceği iddia  edildi.

Beyaz Saray konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Fontenrose de henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:20
  1. abd
  2. istifa
  3. Suudi Arabistan
  4. Kirsten Fontenrose

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke karıştı!Ortalık savaş alanına döndü
    1. Ülke karıştı!Ortalık savaş alanına döndü
    2. ABD'de ortalık karıştı! Dünyayı..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. 'Eyvah' demeden önce okuyun:..
    5. Galatasaray'ın transfer gündeminde..
    6. Cipteki kadınlar, kadın otobüs..
    7. Serdar Ali Çelikler'den Milli Takım..
    8. Erman Toroğlu: Türkiye yenilsin,..
    9. Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı,..
    10. Yüz binlerce insan sokağa döküldü,..
    11. Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ziyareti..
    12. Çavuşoğlu'ndan 'Pompeo' açıklaması:..
    13. Ruhunu secdede teslim etti
    14. Lucescu: Oyuncularım kendi..
    15. İddialara ABD'den flaş cevap:..
    16. Trafikte dehşet saçan magandalar..
    17. 'Türk üniversiteleri neden dünyada ilk..
    18. Gözaltına alınan muhtar tutuklandı!
    19. SMA hastası Hatice Özkan'ın ilaç..
    20. 1 yıldır aranıyordu...Kaybolan..
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var
    Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar