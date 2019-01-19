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ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu

Başta Washington ve New York olmak üzere ülke genelinde yürüyüşler düzenleyen on binlerce kişi, Trump yönetiminin politikalarını protesto etti

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:29
ABD'de on binler Kadınlar Yürüyüşü'nde buluştu

WASHINGTON (AA) - ABD'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington ve New York olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

Başkent Washington'da Freedom Plaza civarında sabah saatlerinde bir araya gelmeye başlayan göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartların yanı sıra attıkları sloganlarla Trump International Hotel'in önünde buluştu.

Göstericiler, burada Trump yönetiminin göç, Meksika sınırına duvar ve cinsiyet eşitliği gibi çeşitli başlıklardaki politikaları hakkında slogan atarak, yürüyüşlerine devam etti.

Soğuk bir havanın hakim olduğu Washington'daki yürüyüşe Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de destek verdi.

- New York'taki gösteriler

New York'taki Kadınlar Yürüyüşü'ne geçen yapılan 6 Kasım ara seçimlerinde Kongre'ye seçilerek en genç üye ünvanını alan New York eyaleti Demokrat vekili Alexandria Ocasia-Cortez de katıldı.

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler, burada Ocasia-Cortez'in yaptığı kadın haklarını savunan ve Trump'ın politikalarını eleştiren kısa konuşmasından sonra FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü.

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Trump maskotlarının yanısıra, "Duvar'a hayır, Trump'a hayır", "Trump, hükümeti aç" yazılı pankart ve attıkları sloganlarla hükümeti protesto etti.

Sayıları yaklaşık 20 bin olduğu tahmin edilen göstericiler, olaysız dağıldı.

Antisemitik söylemler iddiasıyla organizatörler arasında çıkan bölünme nedeniyle aynı saatlerde başka bir grup da New York Foley Meydanı'nda 'Kadınlar Birliği Yürüyüşü' adı altında başka bir gösteri düzenledi.

İlk olarak Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2017'de düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü geçen yıl da 20 Ocak günü organize edilmiş ve yüz binlerce kişi gösterilere katılarak Trump yönetimini protesto etmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:29
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