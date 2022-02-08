ABD'de Omicron vakaları düşüyor

ABC News’in John Hopkins Üniversitesi verilerine dayanarak yaptığı analize göre, ocak ayında günlük 800 bin civarında seyreden vaka sayısı bu hafta günlük 313 bine düştü.

Analizde, günlük vaka sayısının rekor düzeyde arttığı ocak ortasından bu yana yüzde 61 düşüş kaydedildiği, son iki haftaya kıyasla düşüşün yüzde 56 olduğu ifade edildi. Hastaneye yatışlarda da günlük sayının geçen haftayla kıyasla yüzde 23 azalarak 14 bine düştüğü belirtildi.

Kovid-19’a bağlı günlük ölüm oranlarının ise hala yüksek olduğuna işaret edilen analizde, bunun genelde can kaybı göstergelerinin vaka ve hastaneye yatışlardaki değişimden birkaç hafta geriden gelmesinden kaynaklandığına dikkat çekildi.