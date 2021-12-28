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Korona Virüs ABD'de Omicron kâbusu devam ediyor
Korona Virüs

ABD'de Omicron kâbusu devam ediyor

ABD'de, son bir haftadaki koronavirüs vakalarının yüzde 59'unun Omicron varyantından oluştuğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:32:00 -
ABD'de Omicron kâbusu devam ediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından güncellenen verilere göre, geçen hafta ABD'deki yeni vakaların yüzde 59'unu Omicron varyantı oluşturdu.

Bu oranının, bir önceki haftaya kıyasla Omicron'a bağlı vaka sayısında yüzde 23 artış olduğu anlamına geldiği belirtildi.

CDC tarafından 21 Aralık'ta yapılan açıklamada ise, Omicron'un, ülkedeki vakalarda görülme sıklığının önceki haftalara nispeten 6 kat arttığı ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğu bildirilmişti.

Hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlenen bilgilere göre, ülkede ilk kez 1 Aralık'ta California'da tespit edilen Omicron varyantının, 22 Aralık'ta 50 eyalette birden görüldüğü duyurulmuştu.​​​​​​

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