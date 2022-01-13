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Korona Virüs ABD'de Omicron çılgınlığı
Korona Virüs

ABD'de Omicron çılgınlığı

Omicron nedeniyle OHAL ilen edilen New Jersey'de stok yapmak için marketlere akın eden Amerikalılar raflardaki ürünleri tüketti.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:43:00 -
ABD'de Omicron çılgınlığı

Dünya genelinde aşılarla büyük bir fark yaratılan koronavirüsle mücadele yeni varyantlarla adeta başa döndü.

Delta ve ardından gelen Omicron varyantları tüm dünyada önlemleri geri getirdi.

OHAL ilan edildi

Bu kapsamda ABD'nin New Jersey eyaletinde Omicron sebebiyle Vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan etti.

Ülke genelinde Omicron'un hızla yayılmasıyla nakliye ve tedarik zinciri sorunları, ülkenin bazı bölgelerinde teslimatları yavaşlatan kötü hava koşulları ve personel sıkıntısı da eklenince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.

Raflar boş kaldı

Valinin OHAL kararının ardından ABD'liler marketlere akın etti.

Durumun daha da kötüye gitmesinden endişelenen New Jersey sakinleri temel ihtiyaç maddelerini stok yapmak için market raflarını adeta yağmaladı.

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