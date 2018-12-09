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ABD'de öğrencisinin saçını zorla kesen öğretmen 6 ayrı suçtan yargılanacak

09 Aralık 2018 Pazar 21:32
ABD'de öğrencisinin saçını zorla kesen öğretmen 6 ayrı suçtan yargılanacak

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaletinde öğrencisinin saçını zorla kesen bir öğretmen 6 ayrı suçtan yargılanacak.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ders esnasında bir erkek öğrencisinin saçını zorla kesen 52 yaşındaki Margaret Gieszinger, önce gözaltına alındı, daha sonra 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, öğretmenin erkek öğrenciyi çağırarak bir sandalyeye oturttuğu, ABD milli marşını söyleyerek öğrencinin saçlarını kestiği, daha sonra yerinden kalkarak kaçmaya çalışan öğrencinin arkasından makasla koştuğu ve diğer öğrencilerin ise panik içinde sınıftan çıktığı görülüyor.

İşine son verilen Gieszinger, "kötü muamele" ve "fiziksel saldırı"nın da olduğu 6 ayrı suçtan yargılanacak.

Gieszinger için 3,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:32
  1. ABD
  2. California

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