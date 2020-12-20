ABD'de Ocak ayına kadar 20 milyon aşı dağıtılacak

ABD'de Covid-19 aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, Ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Covid-19 aşısı dağıtacaklarını açıkladı.

Perna, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği Covid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını belirtti.

İlaç şirketi Moderna'nın Covid-19 aşısıyla birlikte Ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Covid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret eden Perna, "Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir." ifadelerini kullandı.