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Korona Virüs ABD'de Ocak ayına kadar 20 milyon aşı dağıtılacak
Korona Virüs

ABD'de Ocak ayına kadar 20 milyon aşı dağıtılacak

ABD'de Ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Covid-19 aşısı dağıtılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 04:12:00 -
ABD'de Ocak ayına kadar 20 milyon aşı dağıtılacak

ABD'de Covid-19 aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, Ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Covid-19 aşısı dağıtacaklarını açıkladı.

Perna, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği Covid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını belirtti.

İlaç şirketi Moderna'nın Covid-19 aşısıyla birlikte Ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Covid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret eden Perna, "Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir." ifadelerini kullandı.

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