ABD’de bir etkinlikte bileklik takan 3 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir etkinlikte turuncu bileklik takan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde polis tarafından yapılan açıklamada, bir etkinlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada 7 kişinin kolunda da turuncu kağıt bileklik bulunduğu ve hastaneye kaldırılanların durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sağlık yetkilileri hayatını kaybedenlerde benzer semptomlar görüldüğünü ifade etti. Pittsburgh polisinin sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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