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ABD'de Müslüman kongre adaylarının seçim kampanyasına saldırı!

Ülkenin ilk Müslüman kadın Kongre üyesi olmaya hazırlanan Raşide Tlaib ve Michigan'dan Temsilciler Meclisine aday olan İlhan Ömer'in seçim kampanyası düzenlediği restorana gelen aşırı sağcılar, adaylara hakaret ederek toplantının yarıda kesilmesine yol açtı

12 Ağustos 2018 Pazar 20:58
ABD'de Müslüman kongre adaylarının seçim kampanyasına saldırı!

ABD'de kasım ayında yapılacak yerel seçimler ve Kongre ara seçimlerine Minnesota ve Michigan eyaletlerinden aday iki Müslüman'ın seçim kampanyasına gelen aşırı sağcı aktivistler, adaylara hakaret ederek toplantının yarıda kesilmesine yol açtı.

ABD'de dün gece bir grup muhafazar aktivist, Michigan eyaletinden Kongre adayı Raşide Tlaib ve Minnesota'dan Temsilciler Meclisi için aday olan İlhan Ömer'in Minnesota'nın Minneapolis kentinde bir restoranda düzenlediği seçim toplantısına geldi.

Aktivistler burada Ömer ve Tlaib'e hakaret ederek toplantının yarıda kesilmesine neden oldu.

Söz konusu kişiler arasında bulunan Laura Loomer, ABD basınına yaptığı açıklamada, Müslüman adayları bulmak için ülkeyi dolaştığını söyledi.

Loomer, sosyal medya hesabından da olaya dair görüntüleri paylaşarak, "Tlaib ve Ömer'in karşısına çıktım." ifadelerini kullandı. Loomer, Tlaib ve Ömer'i de "terörist" olmakla itham etti.

Loomer, haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump'ı andıran ve William Shakespeare tarafından kaleme alınan "Julius Caesar" oyununda sahneye fırladığı için New York'ta gözaltına alınmıştı.

Geçen hafta yapılan ön seçimlerde oyların yüzde 33,6'sını alan Tlaib, 13. bölge için yarışan Cumhuriyetçi aday çıkmadığından 6 Kasım'da yapılacak ara seçimde rakipsiz biçimde Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın olacak.

Siyasete Demokratik Parti ile atılan Ömer de Minnesota'dan seçimlere katılarak ABD tarihinde Temsilciler Meclisine giren ilk başörtülü milletvekili olmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 20:58
  1. Raşide Tlaib
  2. Minnesota
  3. ABD
  4. İlhan Ömer

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