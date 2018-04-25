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ABD'de Müslüman Karşıtlığı: Kendi vatandaşını ülkeye almıyor!

ABD vatandaşı olan El-Omari, 11 yaşındaki kızı Shaima yüksek derece zihinsel ve fiziksel engelli, eşi Asma ve iki kız çocuğu Salma ve 8 yaşındaki Lamiya için vize almaya çalışıyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:23
ABD'de Müslüman Karşıtlığı: Kendi vatandaşını ülkeye almıyor!

“Ben elimden geleni yaptım; varlığımın hepsini sattım ve bildiğim her kapıyı çaldım” diyen Omari, Shaima’yı kucağında tutarak ağzını hafifçe gösterdi.

“Yasak bizi umutsuz bıraktı. Bu savaşın ortasında tamamen çaresiziz” dedi.

ABD’ye seyahat etmek için vizelerin reddedilmesinin ardından, Donald Trump tarafından uygulanan “Müslüman yasağı” olarak adlandırılan tartışmalı seyahat kısıtlamaları nedeniyle, El-Omari’nin ailesi, aylarca Cibuti’de mahsur kaldı.

YASAĞA İTİRAZLAR DİNLENECEK

Eylül ayında açıklanan yasağın üçüncü versiyonuna, mahkemelere itiraz edildiği halde 8 Aralık’ta tam olarak yürürlüğe girmesine izin verildi.

Libya, Somali, Suriye, Yemen gibi halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin vatandaşları ile İran, Venezüella ve Kuzey Kore’den bazı bireylerin seyahatleri kısıtlanıyor.

Trump yönetimi, kısıtlamaların ABD güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu iddia ediyor. Ancak insan hakları grupları ve diğer kuruluşlar, orantısız olarak Müslümanları hedef aldıklarını belirtiyor.

Bu hafta, Yüksek Mahkeme, Haziran ayında beklenen bir kararla, yasağa itirazda son argümanları dinleyecek.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:23
  1. Yüksek Mahkeme
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. ABD
  4. Trump vize yasağı
  5. ABD vizesi

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