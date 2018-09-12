ABD'de Müslüman kadına ırkçı saldırı!

ABD'de yerel basındaki haberlere göre, Kansas eyaletindeki özel bir şirket tarafından yönetilen gözaltı merkezinde kalan 49 yaşındaki Müslüman kadın mahkum Valeriece Ealom'a başörtüsü nedeniyle ayrımcılık yapıldı.

Merkezi Washington'da bulunan "Muslim Advocates" adlı sivil toplum kuruluşu, gözaltı merkezini yöneten CoreCivic adlı şirkete yazdığı mektupta, merkezdeki yetkililerin Ealom'un hücresinden çıkması için önce başörtüsünü çıkarması gerektiğini söylediğini belirtti.

RESMİ ŞİKAYETTE BULUNULDU

Gözaltı merkezi çalışanlarının Ealom'u sürekli başörtüsü taktığı için sözlü taciz ettiğine ve eğer başörtüsünü çıkarmazsa disipline vermekle tehdit ettiğine işaret edilen mektupta, devam eden olaylar sonucunda kadının resmi şikayette bulunduğu ifade edildi.

Hapishane yönetiminin durumu düzeltmek için bir adım atmadığı belirtilen mektupta, ABD'li kolluk kuvvetlerinin de (Marshals Service) kadına yönelik tacizlerin sürmesine göz yumduğu kaydedildi.

Ealom'un şubat ayında bu konuda federal bir dava açtığı ancak yargıcın delil yetersizliği nedeniyle davayı reddettiği de belirtildi.

Leavenworth Gözaltı Merkezi son yıllarda mahkumlar ile avukatları arasındaki konuşmaları kaydettiği iddialarının odağında yer almıştı.