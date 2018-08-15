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ABD'de Müslüman kadın aday kongre ön seçimini kazandı!

ABD'de Somali kökenli eyalet milletvekili İlhan Ömer, mensubu olduğu Demokrat Parti'nin Minnesota eyaletinde yapılan Temsilciler Meclisi ön seçimini kazandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:58
ABD'de Müslüman kadın aday kongre ön seçimini kazandı!

ABD'de Somali kökenli eyalet milletvekili İlhan Ömer, Demokrat Parti'nin Minnesota 5. Kongre Bölgesi için yapılan ön seçimi kazanarak Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi üyeliği için partinin adayı olacak.

Ömer, seçimde eski Eyalet Meclis Başkanı Anderson Kelliher gibi güçlü adaylar arasında ipi göğüsledi.

Seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada Ömer, "Bugün burada zaferimizi kutluyoruz, çünkü hemşehrilerimizi kampanyamıza dahil ettik ve kazandık. Kampanya kadromuz, gönüllülerimiz ve 5. Kongre bölgesinin seçmenleri bize her gün uyanıp daha adil ve eşitlikçi bir toplum için mücadele etme gücü verdi." ifadelerini kullandı.

BAŞARIRSA BİR İLKE İMZA ATACAK 

Ömer'in güçlü bir liberal-demokrat seçmen tabanı olan bölgede seçimi kazanması bekleniyor. 36 yaşındaki genç siyasetçi, seçimi kazanması halinde ABD'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Somalili Müslüman olacak.

2016 yılında Minnesota Eyaleti'nde Demokrat Çiftçi-İşçi Partisinin adayı olarak Eyalet Temsilciler Meclisine seçilen Ömer, ABD'de eyalet meclisine seçilen ilk Somalili Müslüman ve başörtülü kadın olmuştu.

Bu arada diğer bir genç Müslüman kadın aday, 41 yaşındaki Filistin asıllı Raşide Tlaib, geçen hafta Demokrat Parti'nin Michigan eyaletinde Senato adaylığı için yaptığı ön seçimde birinci sırayı almıştı.

Tlaib ve Ömer seçimlerde başarılı olmaları halinde ABD'de Kongre'ye seçilen ilk Müslüman kadın unvanını alacak.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:58
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