ABD’de Müslüman adamın katil zanlıları için 32 bin dolarlık ödül konuldu

ABD’de Baltimore polisi, 59 yaşındaki Müslüman adamı sokak ortasında öldüren 3 genci arıyor. Polis, zanlıların yakalanması için 32 bin dolar ödül koydu.

ABD’nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde 59 yaşındaki bir Müslüman geçtiğimiz Çarşamba günü 3 genç tarafından sokak ortasında öldürülmüş, güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Baltimor polisi, kurbanın emniyette çalışan sivil bir görevli olduğunu duyurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Baltimore polisi, suçluların yakalanması için 32 bin dolar (179 bin TL) ödül koydu.

Saldırı görüntülerinin yayınlanması bölgede infiale sebep olurken, İslam-Amerikan İlişkiler Konseyi Başkanı Nihad Awad, herkesi sükûnete davet etti. Awad yaptığı basın açıklamasında, “Bu bir gaspta olabilir, ancak bunun bir nefret suçu olup olmadığını göz ardı edemeyiz. Kurban dini kıyafetler giyiyordu. Ona saldırırken ilk önce takkesini yere attılar. Polisten ve araştırmacılardan ön yargı nedeniyle yapıldığı ihtimalini göz ardı etmemelerini istiyoruz” dedi.