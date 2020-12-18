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Korona Virüs ABD'de Moderna'nın aşısına ilk onay verildi
Korona Virüs

ABD'de Moderna'nın aşısına ilk onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 04:14:00 -
ABD'de Moderna'nın aşısına ilk onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu.

FDA Bağımsız Uzmanlar Paneli, bugün gerçekleştirilen toplantıda 20 'evet' oyu ve bir uzmanın çekimser oyunun ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti.

Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.

Resmi onay almasının ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak. FDA'nın, aşının kullanımına bugün resmi onay vermesi bekleniyor.

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