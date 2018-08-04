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Türkiye'ye 'demokrasi dersi' veren ABD'de mahkuma skandal muamele!

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışan ABD'de bir yargıç, 30 dakikalık duruşmada kendisine söz verilmeden konuşan mahkumun ağzının bantla kapatılmasını istedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:45
Türkiye'ye 'demokrasi dersi' veren ABD'de mahkuma skandal muamele!

32 yaşındaki sanık mahkum Franklyn Williams, daha önce silahlı soygun suçundan hüküm giymiş. Yargıç John Russo, avukatlara söz hakkı vermesi gerektiği için uyardığı mahkumun ağzını bantla kapattırarak skandal bir karara imza attı.

GÖREVLİLER MAHKUMUN AĞZINI BANTLADI

Yargıç John Russo, 30 dakikalık duruşma boyunca 12 kez söz verilmeden konuştuğu için uyardığı sanık mahkum Franklyn Williams'ın ağzının bantlanması talimatını verdi.

Sürekli sözünü kesen mahkumun, uyarılarına rağmen susmamakta ısrar etmesi üzerine yargıç, mahkeme salonundaki görevlilere Williams'ın ağzını bantlamaları talimatını verdi.

Ağzı yaklaşık 40 santimetrelik kırmızı bir bantla kapatılan mahkum, buna rağmen söylenmeye devam etti.

MAHKUM 24 YIL CEZA ALDI

Yargıç Russo, daha önce silahlı soygun suçundan mahkum olan ve diğer suçlamalarla ilgili davada duruşmaya getirilen 32 yaşındaki Williams için verdiği kararı açıkladı.

Williams'ın soygun, adam kaçırma ve hırsızlık suçlarından 24 yıl hapse mahkum olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:45
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