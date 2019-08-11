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ABD'de Kurban Bayramı namazı

New York ve New Jersey bölgesinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını ilk kez MetLife Stadyum'da kıldı- Ülkedeki en büyük camilerden birinin içinde yer aldığı Amerika Diyanet Merkezi'nde de bayram namazı için binlerce Müslüman bir araya geldi

11 Ağustos 2019 Pazar 18:52
ABD'de Kurban Bayramı namazı

NEW YORK (AA) - ABD'de New York ve New Jersey bölgesinde yaşayan farklı milletlerden binlerce Müslüman, bayram namazını MetLife Stadyum'da kıldı.

Müslümanlar, New Jersey'deki MetLife Stadyum'unda ilk kez bayram namazını kılmak için buluştu.

New Jersey Valisi Phil Murphy de stadyuma gelerek, Müslüman toplumunun Kurban Bayramı'nı kutladı.

Namaza, kadın ve çocuklar da katıldı. Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlerden binlerce Müslümanın bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Namaz sonrası çocuklara balon dağıtıldı.

Yetkililer, ilk kez bayram namazının kılınacağı MetLife Stadyum'a 100 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.

- Washington'da Kurban Bayramı namazı

ABD'deki en büyük camilerden birinin içinde yer aldığı Amerika Diyanet Merkezi'nde de binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Maryland'deki camiye çevredeki eyaletlerden çok sayıda Müslüman geldi.

Camiyi dolduran binlerce kişi, namazın ardından İslam dünyası için dua etti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:52
  1. Amerika Diyanet Merkezi
  2. Kurban Bayramı namazı
  3. MetLife Stadyum
  4. New Jersey Valisi Phil Murphy
  5. New York

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