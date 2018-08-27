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ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş Ertuğrul' temasıyla kutlandı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki New Brunswick İslam Merkezi'nde Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama gerçekleştirildi. Kutlamada 'Diriliş Ertuğrul' teması kullanılırken Müslüman davetliler için bir de Türk Bey'i tahtı hazırlandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:29
ABD'de Kurban Bayramı 'Diriliş Ertuğrul' temasıyla kutlandı

New Brunswick İslam Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla "Diriliş Ertuğrul" temalı kutlama programı gerçekleştirildi. Programa, Türkiye'de yayımlanan diziden esinlenerek, tarihi kıyafetlerle gelen çok sayıda yetişkin ve çocuk, Türk otağı şeklinde tasarlanan masalarda ağırlandı.

Müslüman davetliler için bir de Türk Bey'i tahtı hazırlandı. Osmanlı tarihi ve Ertuğrul Gazi’yi anlatan kısa bir sunum ile başlayan gece, TRT World tarafından hazırlanan "Ertuğrul Diriliş" dizisini anlatan video ile devam etti.

AYRAN İKRAM EDİLDİ

Diziden esinlenerek gerçekleştirilen kısa tiyatro oyununun ardından Diriliş Ertuğrul'un sevilen müziği eşliğinde kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı. Yoğun katılımın olduğu gecede Ertuğrul kostümleri giymiş çocuk ve yetişkinler performansları ile davetlilerden alkış aldı. Gösterilerin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ve ayran ikram edildi.

 

''HER YIL BAYRAM PROGRAMLARI DÜZENLİYORUZ''

NBIC Yönetici Müdürü Sami Catovic, yaptığı açıklamada, merkezde her yıl bayram programları düzenlediklerini belirterek, "Toplumumuz diziyi izliyor ve dizi onlarda heyecan uyandırıyor. Bu nedenle bu bayram için de Ertuğrul temasını seçtik" diye konuştu.

Etkinliğin duyurusunu yaptıktan sonra olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Catovic, "Bu gece diziyi bilmeyen insanların da bizi birbirimize bağlayan tarihi geçmişimiz hakkında burada bir şeyler öğrenmelerini umuyoruz" dedi.

 

ABD'de ve Hollywood'da Türk ve Müslüman kültürü hakkında olumsuz bir bakış açısı olduğunu belirten Catovic, "Çocuklarımız bu olumsuz bakış açısına maruz kalıyor. Onları tarihimize kahramanlarla bağlamanın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Ertuğrul bu konuda bir rol model. Çocuklar onu izleyip tarihimiz konusunda heyecanlanıyor. Ertuğrul onların kahramanı oldu" ifadesini kullandı.

''DİZİ İSLAM'A VE KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKABİLECEĞİMİZİ GÖSTERİYOR''

Etkinliğin organizatörlerinden Zaina Saman, "Çocuklar diziyi izliyor ve Müslümanların aslında ne kadar inanılmaz şeyler yaptığını görüyor. Buradaki medya bize ne derse desin, ne gösterirse göstersin Ertuğrul'u izlediğimizde madalyonun farklı bir yüzünü görüyoruz. Dizi bize, ABD'de bile yaşıyor olsak İslam'a ve kültürümüze sahip çıkabileceğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Ertuğrul dizisinin tüm İslam dünyasında bir geçiş sürecine yol açtığını anlatan Saman, "Ben burada doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman bir toplumun parçası olmamıştım. O topraklardan kopmuştum. Şu anda kopuk değiliz. Bu dizi bizim uzun süredir ihtiyacımız olan bağlantı oldu" değerlendirmesini yaptı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:29
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  14. Zaina Saman

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