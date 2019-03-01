ABD'de küçük uçak apartmana çarptı
Florida eyaletinde bir apartmana çarparak düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti01 Mart 2019 Cuma 21:25
NEW YORK (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi.
Amerikan basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı.
Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.
Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.
ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçağın Florida'nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanından kalktığını bildirdi.
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