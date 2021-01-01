ABD’de kriz çıkaracak olay! Yüzlerce kişi mağdur

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir eczacı koronavirüs aşı dozlarını sabote etmek suçundan tutuklandı.

ABD’de polis perşembe günü Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklandığını söyledi.

Yetkililer, Wisconsin eyaletinin Grafton kasabasında bulunan Aurora Tıp Merkezi'nin bir çalışanı olan eczacının haftanın başlarında 500 doz aşının soğuk hava deposunda bulunmadığı tespit etti ardından soruşturma başlatıldı. Kayıp olan aşıların akıbeti ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Çarşamba günü hastane yetkilileri eczacının aşıları sabote ettiğine dair herhangi bir veri bulunmadığını, aşıların sadece soğutucudan çıkarıldığını tespit ettiklerini söylemişti.

Aşıların uygunsuz koşullarda bekletildiğini anlaşılmasının ardından, tıp merkezinde daha önce aşılanmış olanlar bilgilendirildi ve yeniden aşılanmaları gerekecek.

Olay, şimdiye kadar iki doz aşının ilk aşısını yaptırmış olması gereken 570 kişi için aşılamanın erteleneceği anlamına geliyor.

Perşembe günü çevrimiçi bir basın brifingine konuşan yetkililer, eczacının aşıları buzdolabından çıkarmak dışında herhangi bir şekilde tahrip ettiğine veya başka herhangi bir dozun bozulduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.

Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta sorgulandığında, bunun kasıtsız bir hata olduğunu söyledi ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından perşembe günü aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etti.

Polis, eczacının ertesi gün tutuklandığını ve kamu güvenliğini tehlikeye atmak, reçeteli bir ilacı karıştırmak ve mala zarar vermek suçlarından yargılanacağını söyledi.