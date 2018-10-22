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ABD'de kripto para madenciliği 12 ay yasaklandı

ABD'de bulunan Ephrata Belediyesi tarafından 12 ay boyunca kripto para madenciliği yasaklandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:32
ABD'de kripto para madenciliği 12 ay yasaklandı

ABD’nin Washington eyaletindeki Ephrata Belediyesi, önümüzdeki 12 ay boyunca kripto para madenciliği yapılmasını yasakladı.

Yerel basında yer alan habere göre, karar, yerli halkın kripto para madenciliği yapan tesislerin gürültüsünden şikayetçi olmaları ve yetkililerin, işletmelerin bölgenin elektrik altyapısı üzerindeki etkisini belirlemek istemeleri üzerine alındı.

Belediye Meclisi üyelerinden Kathleen Allstot, geçici yasağın yetkililerin bölgede kripto para madenciliğine izin verip vermeme konusunda düşünmelerine yardımcı olacağını ve bölgeye elektrik veren şirketin kripto para madenciliğine nasıl enerji sağlayacağını belirlemesi için de zaman tanıyacağını ekledi.

Karara red oyu veren tek meclis üyesi olan Matt Moore ise, alınan kararın ekonomik boyunu düşündüğünü söyledi ve “Ekonomi karar alma konusundaki esas değişken, eğer bu işin ekonomiye katkısı varsa, bu katkıyı kullanma şansını bir kenara atmak istemiyorum” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:32
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  2. Kripto Para
  3. Washington
  4. Ephrata Belediyesi
  5. Kripto para yasaklandı

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