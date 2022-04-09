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Korona Virüs ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseldi
Korona Virüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseldi

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 985 bin 206'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 17:31:00 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseldi

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 97 bin 607 artışla 80 milyon 386 bin 871 olarak kayıtlara geçti.

Salgından dolayı ölenlerin sayısı ise 635 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 985 bin 206'ya çıktı.

California, 9 milyon 132 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 781 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 358 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 665, Florida'da ise 73 bin 538 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82'sine en az bir doz, yüzde 69,9'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,9'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyona yakın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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