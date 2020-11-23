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Korona Virüs ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor
Korona Virüs

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlaması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 06:46:00 - 2020-11-23 06:47:47
ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

Bakan Koca: İlk etapta 1 milyon doz gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.

Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.

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