  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar patlama yaptı
Korona Virüs

ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar patlama yaptı

ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan hastaların sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:53:00 -
ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar patlama yaptı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlarda "en yüksek seviye" görüldü. Ülke genelindeki verileri derleyen Kovid Takip Projesi’ne göre, pazartesi günü Kovid-19 nedeniyle hastanelerde yatanların sayısı 121 bin 235 olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olduğu belirtilen bu sayının 22 bin 592’sini yoğun bakım ünitelerinde yatanlar oluştururken, 2 Aralık’tan bu yana hastanelerde tedavi altına alınan Kovid-19 hasta sayısının ise 100 binin altına düşmediğine dikkat çekildi.

Eyalet bazında da Teksas'ın "hastanede tedavi altında bulunan 11 bin 351 Kovid-19 hastası ile en yüksek seviye"yi gördüğü, Kuzey Carolina ve Arkansas eyaletlerinde ise dün hastanelerdeki salgın hastası sayısının tavan yaptığı kaydedildi.

Sağlık sistemi zorlanıyor

Yerel televizyon kanalı ABC’ye konuşan Arkansas Valisi Asa Hutchinson, hastaneye yatış sayısındaki artışın, uzun Noel tatilinden sonraki birikmeden kaynaklı olup olmadığını anlamak için birkaç gün geçmesi gerektiğini belirtti.

Hutchinson, "Ne olursa olsun çok sayıda vaka, sağlık sistemimizi zorlamaya devam ediyor." dedi.

Kovid-19 verilerini toplayan "Worldometers"a göre, toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaşan ABD’de şimdiye kadar 11 milyon 700 binden fazla Kovid-19 hastası iyileşti, 343 binden fazla kişi ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’
Dünya

Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti.
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?

İkinci el araba fiyatları | Hem koronavirüs salgını hem de sıfır araç fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasını etkiledi. Kasım ayı içerisin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay