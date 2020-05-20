ABD'de koronavirüs nedeniyle 1530 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de yayılmaya devam ediyor. Yüz binlerce vakanın ve on binlerce ölünün olduğu ABD'de, koronavirüse dair son rakamlar geldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı ise 1,572,231 olarak kaydedildi. Toplam iyileşen sayısının ise 361,246'ya yükseldiği belirtildi.