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Korona Virüs

ABD'de koronavirüs nedeniyle 1530 kişi daha öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle 1530 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölüm sayısı 93 bin 594 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:21:00 -
ABD'de koronavirüs nedeniyle 1530 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de yayılmaya devam ediyor. Yüz binlerce vakanın ve on binlerce ölünün olduğu ABD'de, koronavirüse dair son rakamlar geldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı ise 1,572,231 olarak kaydedildi. Toplam iyileşen sayısının ise 361,246'ya yükseldiği belirtildi.

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