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Korona Virüs

ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 2 bin 701 can kaybı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e yükseldi.

2020-04-22 17:13:00 - 2020-04-22 18:35:53
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte 2 bin 701 can kaybı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 346 artışla 825 bin 306'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e ulaştı.

ABD'yi 208 bin 389 vakayla İspanya, 183 bin 957 vakayla İtalya ve 159 bin 300 vakayla Fransa takip ediyor.

Dünyadaki sıralamada ABD'deki vaka sayısının kendisinden sonra gelen 5 ülkenin toplamına neredeyse eşit olduğu dikkati çekiyor.

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