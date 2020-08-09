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Korona Virüs

ABD'de koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaşıyor! Vaka sayısı 5 milyonu geride bıraktı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 199 artarak 5 milyon 149 bin 723'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 19:33:00 -
ABD'de koronavirüs bilançosu korkunç boyutlara ulaşıyor! Vaka sayısı 5 milyonu geride bıraktı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında onlarca ülkede yüz binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), salgından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayılmaya devam ediyor.

Dünyada bir tek Antarktika'da görülmeyen koronavirüs, ölümcül salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de bilançoyu ağırlaştırarak yayılıyor.

165 bin 70 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte yapılan testlerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 54 bin 199 artarak 5 milyon 149 bin 723’e ulaştığı bildirildi. Ülkede son 24 saatte 976 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 165 bin 70’e yükseldi. Ülkede şu ana kadar 2 milyon 638 bin 470 kişi koronavirüse karşı şifa buldu.

Yaklaşık 65 milyon test yapıldı

Ülkede koronavirüsten en çok etkilenen eyalet olan California’da son 24 saatte 7 bin 31 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 556 bin 185’e ulaştı.

Vaka sayısında yüzde 40 artış

Öte yandan ABD’de şu ana kadar 64 milyon 610 bin 547 kişiye Kovid-19 testi yapılırken; California, Florida, Teksas, New York ve Georgia eyaletlerinde ise bu hafta vaka sayısında yüzde 40 artış yaşandığı görüldü.

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