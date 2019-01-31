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ABD'deki hapishanelerde öyle bir teknoloji kullanıyorlar ki...

ABD’deki bir çok eyalette bulunan hapisanelerde, ‘ses takip sistemi’ kapsamında mahkumların ‘ses izleri’ni toplayan teknolojiler kullanılıyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:29
ABD'deki hapishanelerde öyle bir teknoloji kullanıyorlar ki...

Adliye, cezaevleri, istihbarat gibi konular üzerine yoğunlaşan  internet haber portalları The Appeal ve The Intercept’in ortaklaşa hazırladığı araştırma haberde, hapishane yetkililerinin birçok eyalette yüz binlerce mahkumun ses izlerini kendilerinden habersiz veya baskıyla büyük ölçekli biyometrik veritabanlarına kaydettikleri bildirildi.

Haberde söz konusu teknolojilerin, mahkumların ‘ses izlerini’  biyometrik dijital veritabanlarına kaydederek bilgisayar algoritmaları ile  hapisane içi ve dışı yapılan telefon görüşmelerinde kişilerin kimliğini  belirlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Yetkililer, New York, Teksas, Florida, Arkansas, Arizona, Connecticut gibi eyaletlerde kullanıldığı ortaya çıkan ‘ses tanıma teknoloji’sinin  hapisanelerde güvenliği ve sahtekarlığı önlemek için kullanıldığını savundu.

İnsan hakları ve sivil toplum savunucuları ise biyometrik  veritabanının şeffaf olmadığını ve rızaya dayanmadığını vurgulayarak, toplanan  verilerin hapisane dışındaki amaçlar için de kullanabileceği riskine dikkat  çektiler.

New York Adli Yardımlaşma Derneği dijital inceleme avukatı Jerome  Greco, söz konusu teknolojinin endişe verici olduğunu söyleyerek, “Eğer ailenizde  suça karışmış biri varsa ve sizin suçla bir alakanız yoksa, niye sizin  bilgileriniz hükümet soruşturmalarında kullanılsın?” diye tepki gösterdi.

Ses izleri kalıcı olarak sistemde arşivlenebiliyor

Ses tanıma teknolojisi, kişilerin ses tonlarındaki ayırt edici  fiziksel özellikleri inceleyerek çalışıyor. Programın algoritması, veritabanında  saklanan “ses izleri”nin bir bilgisayar modelini oluşturuyor ve gelecekte  kaydedilebilecek diğer ses kayıtları ile karşılaştırarak kimlik tesbiti üzerine  analiz yapabiliyor.

 İlk defa askeri alanda istihbarat amaçlı oluşturulan ses tanıma  sisteminin, istihbarat birimlerince El Kaide gibi terrorist örgüt elemanlarının seslerini ABD içi ve dışına yapılan milyonlarca telefon konuşması arasından ayırt ve takip edebilmek için kullanıldığı ifade edilen haberde, ses tanıma sistemlerinin son yıllarda hapisane teknoloji şirketleri olan Securus ve Global  Tel Link tarafından ABD yargı bölgelerine de pazarlanmaya başlandığına dikkat  çekildi.

Mahkum hakları savunucuları, hapisane yetkililerinin mahkumlar,  aileleri veya kamuoyu katkısı ve çoğu zaman bilgisi olmadan ses izi veritabanı  oluşturduklarına vurgu yaparak, mahkumlara ses izlerini biyometrik veritabanına  kaydetmeleri için de baskı yapıldığını ve toplanan ses izlerinin kalıcı olarak  sistemde arşivlendiğini ifade etti.

“Trump’ın Amerikasında gökyüzünün sınırı yok”

New York’taki Sing Sing hapisanesinden 33 yaşındaki Martin Garcia, birçok mahkumun söz konusu sistemden haberi dahi olmadığını belirterek, “Mahkumlarla konuştukları için aileleri de mi suçlu oluyor? Bana göre, burada ilişkiler suçlanıyor. Bazıları veritabanına konulmamak için benimle temas etmekten çekinebilir.” dedi.

Programın gizli tutulmasından dolayı ülke çapında ses biyometrik  veritabanına ne kadar kişinin kayıt olduğunun kapsamlı bir şekilde  belgelenemediği belirtilen haberde, ancak en az 200 bin mahkumun ses izinin çıkarıldığının tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ses tanıma teknolojisinin kullanıldığı kesinleşen eyaletlerdeki ilgili hapisanelerde yaklaşık 400 bin mahkumun olduğu not edilerek, New York Hapishane  makamları ile çalışan Securus şirketinin verilerinden hareketle, 20 milyon telefon görüşmesinin arşivlenebileceği bilgisi kaydedildi.

Adlı Yardımlaşma Derneği'nden avukat Greco, söz konusu kayıtların  hapisane dışındaki amaçlar için de kullanılabileceğine işaret ederek, “Bunun için Trump’ın Amerikası'nda gökyüzünün sınırı yok.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 07:29
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