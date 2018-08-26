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ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü var

ABD'nin Chicago kentinde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Ölen 8 kişinin 6'sının çocuk olduğu açıklandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:32
ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6’sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. 

ABD’nin Chicago kentinde sabah saatlerinde 3 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Chicago itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada yangında 6’sı çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 2 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin de yaralandığı, durumunun iyi olduğu açıklandı. 

Yangının nedeni henüz bilinmezken, binada yangın dedektörü bulunmadığı bildirildi. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:32
  1. ABD
  2. Chicago

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