ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü var
ABD'nin Chicago kentinde meydana gelen yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Ölen 8 kişinin 6'sının çocuk olduğu açıklandı.26 Ağustos 2018 Pazar 16:32
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6’sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Chicago kentinde sabah saatlerinde 3 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Chicago itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada yangında 6’sı çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 2 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin de yaralandığı, durumunun iyi olduğu açıklandı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, binada yangın dedektörü bulunmadığı bildirildi.
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