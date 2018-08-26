ABD'de korkunç felaket! Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bir apartmanda meydana gelen yangında 6’sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Chicago kentinde sabah saatlerinde 3 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Chicago itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada yangında 6’sı çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 2 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin de yaralandığı, durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, binada yangın dedektörü bulunmadığı bildirildi.