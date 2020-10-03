ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü olan ABD'de salgının boyutu her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 213 bin 615'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 59 bin 223 artışla 7 milyon 559 bin 214'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 778 bine yaklaşırken, yapılan test sayısı da 109 milyon 646 bini geçti.

Vaka sayılarında 826 bin 690 vakayla California eyaleti ilk sıralarda yer alırken bunu 797 bin 144 vakayla Teksas ve 711 bin 804 vakayla Florida izliyor.