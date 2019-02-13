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ABD'de Kongre'ye "şiddet kurbanı yerli kadınlar için harekete geç" çağrısı

Bloomberg Yayın Kurulu:- "(ABD'de) Birçok yerli kadın kayıp ya da daha kötü durumda. Kongre harekete geçmeli"- "Ulusal Adalet Enstitüsünün araştırmasına göre, yerli kadınların yarısından fazlası cinsel tacize, üçte biri tecavüze uğruyor. 15-24 yaş grubundaki genç kız ve kadınların ölüm nedenlerinin üçüncü sırasında cinayet var. Binlerce Kızılderili ve Alaska yerlisi kadın kayıp"

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:31
ABD'de Kongre'ye "şiddet kurbanı yerli kadınlar için harekete geç" çağrısı

NEW YORK (AA) - Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, ABD'de Kızılderili ve Arizona yerlisi kadınların büyük oranda şiddet ve cinayete maruz kaldığına dikkati çekerek, Kongreye harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Bloomberg Yayın Kurulunun, "Yerli Amerikan kadınlara yönelik şiddet salgını" başlıklı makalesinde, "Birçok yerli kadın kayıp ya da daha kötü durumda. Kongre harekete geçmeli." ifadelerine yer verildi.

Makalede, Amerikalıların çoğunluğunun Amerikan ve Alaska yerlisi kadınların karşı karşıya kaldığı şiddetin farkında olmadığına işaret edilerek, "Ulusal Adalet Enstitüsünün araştırmasına göre, yerli kadınların yarısından fazlası cinsel tacize, üçte biri tecavüze uğruyor. 15-24 yaş grubundaki genç kız ve kadınların ölüm nedenlerinin üçüncü sırasında cinayet var. Binlerce Kızılderili ve Alaska yerlisi kadın kayıp." bilgileri paylaşıldı.

ABD'deki yerli kadınların durumlarının uzun süredir ihmal edilen bir durum olduğu vurgulanan makalede, federal hükümetin, polis, soruşturma, gözaltı merkezleri, kabile mahkemeleri konusunda fon sağladığını ancak yeterli personel sayısı olmadığından kadınlara yönelik şiddetin kontrol altına alınamadığı ifade edildi.

Senatörler Lisa Murkowski ve Catherine Cortez Masto'nun bu probleme işaret eden bir yasa tasarısı sunduğu belirtilen makalede,"Bu yasa tasarısı, ABD'li avukatlarla Kızılderili kabileler arasında cinsel şiddet konusunda yıllık danışma toplantıları, kabile polislerine eğitim ve teknik destek, suç verilerinin paylaşılması ve şiddet suçlarına verilen cevaplar konusunda yeni kuralları ön görüyor." ifadelerine yer verildi.

Makalede, "Kongre, bu yasa tasarısını daha fazla gecikmeden onaylamalıdır." çağrısında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:31
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