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ABD'de Kongre ara seçimleri

ABD'de 2018 Kongre ara seçimlerinin son ayağı olan Mississippi'deki Senato ikinci tur seçimlerini Cumhuriyetçi aday Cindy Hyde-Smith kazandı- Bu sonuçla Cumhuriyetçiler Senatoda 53 sandalyeye ulaşırken Demokratlar 47 sandalyede kaldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:06
ABD'de Kongre ara seçimleri

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Mississippi eyaletindeki Senato ikinci tur seçimlerini Cumhuriyetçi aday Cumhuriyetçi Cindy Hyde-Smith'in kazandığı bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan resmi olmayan sonuçlara göre, Hyde-Smith, kullanılan oyların yüzde 53.9'unu alarak Demokrat rakibi Mike Espy'yi saf dışı bıraktı.

Dünkü ikinci tur seçimleriyle tamamlanan Kongre ara seçimleri sonucunda Senatoda Cumhuriyetçiler 53 sandalyeye ulaşırken Demokratlar 47 sandalyede kaldı.

Ara seçimlerden önceki son durumda Senatoda 51 sandalyeye sahip olan Cumhuriyetçilerin yeni tabloda iki sandalye daha kazanmış olmaları, Amerikan kamuoyunda karışık mesajların ortaya çıkmasına neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratların üstünlüğü kazanmasının ardından Cumhuriyetçilerin Senatoda daha da güçlenmesi, 2020 Başkanlık seçimleri öncesinde yarışın sert geçeceği şeklinde yorumlandı.

6 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 8 yıl aradan sonra ilk kez çoğunluğu elde etmişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:06
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