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ABD'de kilise yangınlarının şüphelisi, polisin oğlu çıktı

Louisiana eyaletinde 10 günde siyahilere ait 3 tarihi kiliseyi yakan şüphelinin bölgedeki polis amiri yardımcısının oğlu olduğu belirtildi

12 Nisan 2019 Cuma 19:52
ABD'de kilise yangınlarının şüphelisi, polisin oğlu çıktı

NEW YORK (AA) - ABD’nin Louisiana eyaletinde 10 günde siyahilere ait 3 tarihi kilisenin kundaklanamasından sonra yakalanan şüphelinin bölgedeki polis amiri yardımcısının oğlu çıktığı belirtildi.

Louisiana Valisi John Bel Edward, 21 yaşındaki Holden M’nin siyahilere ait 3 kiliseyi yakan şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.

Edward, kilise yangınlarının "karanlık geçmişin korku ve tehditlerini hatırlattığını" kaydederek, “Bu genç adamın yangınları niye çıkardığını bilmiyorum ama bu kötü eylemler asla haklı ve mantıklı bulunamaz. Louisiana’nın değerlerini yansıtmıyor.” dedi.

Eyalet İtfaiye Şefi Butch Browning ise yangınların benzinle kasıtlı olarak çıkarıldığını doğrulayarak, kundaklanan kiliselerdeki incelemeler ve çevredeki gözetleme kameralarından şüpheliye ulaştıklarını aktardı.

Bölgedeki polis amiri yardımcısının oğlu Holden M’nin sosyal medyada, tarihi olarak kilise yakma ile ilişkili metal müzik ve İskandinav dini inançlara odaklanan gruplarda aktif olduğu ifade edildi.

Louisiana’nın orta güney kısmı Cajun ve Creole bölgelerinde 26 Mart-4 Nisan tarihleri arasında, siyahilere ait tarihi 3 kilise kundaklanarak yakılmış, ülkede beyaz ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:52
  1. Kilise yangınları
  2. Louisiana
  3. polis şefi

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