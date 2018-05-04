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ABD'de keşfedildi! Dünyada ilk defa görüldü

ABD'li bilim insanları tarafından Amerika Kıtası'nın kuzeyinde keşfedilen deniz salyangozu fotosentez yapıyor. Bilim insanları, ilk kez bir hayvan türünün fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebildiğini keşfetti.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:31
ABD'de keşfedildi! Dünyada ilk defa görüldü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesinden bilim adamları, Amerika kıtasının kuzeyinde Kanada'nın Nova Scotia bölgesi ile ABD'nin Massachusetts eyaleti arasındaki gelgit bölgesinde, güneyde ise Florida sahillerinde görülen "Elysia chlorotica" adlı kabuksuz deniz salyangozunun kahverengi yosun türlerinden aldığı krolofil içeren plastid hücre organelleriyle fotosentez yapabildiğini tespit etti.

HAYVAN HÜCRELERİYLE FOTOSENTEZ

Yaklaşık 5 santimetre büyüklüğe ulaşabilen yumuşakça, kahverengi yosundan aldığı milyonlarca plastid organeli mide bölgesine dizerek küçük güneş panelleri gibi kullanıyor. Organeller bağlı oldukları bitkiye ait hücre çekirdeğinden koparıldıkları halde hayvan hücreleriyle fotosentez işlevini sürdürebiliyor.

Araştırmaya önderlik eden Profesör Debashish Bhattacharya, bugüne kadar bitkiler gibi fotosentezle enerji üretebilen herhangi bir hayvan türüne rastlanmadığına dikkat çekti.


"BİYO-ENERJİ ÜRETEBİLİRİZ"

Bhattacharya, "Bu keşif yapay fotosentez meselesini gündeme getiriyor. Salyangozun bu çalıntı ve izole plastidleri bitki hücresinden ayrı olarak karbon üretmek için nasıl kullanabildiğini anlayabilirsek, biz de izole plastidleri kullanarak yeşil makinalar tasarlayabilir ve biyo-enerji üretebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bitkiler ve yosunlar, fotosentez sürecinde güneş ışınlarını karbonhidrat moleküllerinde sentezleyerek kimyasal enerjiye dönüştürüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:31
  1. ABD
  2. deniz salyangozu
  3. fotosentez
  4. amerika kıtası

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