ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki
Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli bir siyahinin atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde yürütülmesi büyük tepki topladı06 Ağustos 2019 Salı 21:54
NEW YORK (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.
Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşın atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden oldu.
Bunun üzerine Galveston Polis Şefi, söz konusunu durumun ''kabul edilemez'' olduğunu belirterek özür diledi.
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