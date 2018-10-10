ABD'de kayıp 123 çocuk operasyonla kurtarıldı
ABD’de'nin Michigan eyaletinde düzenlenen geniş çaplı insan ticareti operasyonunda, 123 kayıp çocuğunbulunduğu bildirildi.10 Ekim 2018 Çarşamba 10:47
ABD’de düzenlenen insan ticareti operasyonunda kayıp 123 çocuk bulundu.
Dün ABD Polisi’nin yaptığı açıklamada, yüzü aşkın çocuğun düzenlenen insan ticareti operasyonunda bulunduğu duyuruldu.
Michigan’da düzenlenen MISafeKid isimli operasyonda bulunan 123 çocuğun, ‘kayıp’ bildirimiyle arandığı ifade edildi.
Polis, çocukların cinsel olarak istismar edilip edilmediğini soruşturuyor. Şimdiden 3 çocuğun cinsel istismarı yönünde ciddi şüpheler oluştu.
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