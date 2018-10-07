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ABD'de katliam gibi kaza! 20 ölü

ABD'nin New York kentinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 19:02
ABD'de katliam gibi kaza! 20 ölü

ABD'de New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün Albany kentinin yaklaşık 70 kilometre batısında, New York kent merkezinin de yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.

Otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin kimliği ise açıklanmadı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:02
  1. ABD
  2. New York
  3. Trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar var

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