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ABD’de kargo uçağı düştü: 3 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde Boeing 767 tipi kargo uçağı düştü.

24 Şubat 2019 Pazar 09:23
ABD’de kargo uçağı düştü: 3 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde Boeing 767 tipi kargo uçağı düştü. Uçakta bulunan üç mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.


Teksas eyaletindeki Houston kenti yakınlarında gece saatlerinde Boeing 767 tipi kargo uçağı Trinity Körfezi’ne düştü. Polis, uçakta bulunan üç mürettebatın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal Havacılık Kurulu (FAA) sözcüsü Lynn Lunsford yaptığı açıklamada, havalimanının 30 mil güneydoğusunda Atlas Air Flight kargo uçağı ile radyo sinyalinin 12.45’te kesildiği ve uçağın düştüğünü ifade etti. Lunsford, uçağın kara kutusunu bulmak üzere özel bir dalış ekibi görevlendirildiğini ve olay yerine kurtarma ekipleri, helikopter, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildiğini açıkladı.


Houston Chambers County Şerif Ofisinden Brian C. Hawthorne ise yaptığı açıklamada, uçağın 5 metre derinlikte bir bataklığa düştüğünü, bu nedenle kara kutunun bulunmasının güç olacağını ancak enkazı kaldırma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.


Kargo uçağının Florida’nın Miami kentinden Houston’daki George Bush Uluslararası Havaalanı’na inişe geçtiği sırada düştüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:23
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