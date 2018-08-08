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ABD'de kafasından vurulan Türk polisi yoğun bakımda

ABD'de geçtiğimiz hafta görev esnasında kafasından vurularak yaralanan polis memuru Cem Düzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:53
ABD'de kafasından vurulan Türk polisi yoğun bakımda

El Paso Polis Departmanından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Colorado Springs Emniyet Müdürlüğünde görevli Düzel'in geçen perşembe gecesi bir ihbarı değerlendirmek üzere gittiği ABD Olimpiyat Spor Merkezi yakınlarında bir zanlıyla girdiği silahlı çatışmada başından vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Olay yeri yakınlarındaki UCHealth Memorial Hastanesine kaldırılan 5 yıllık polis memuru Cem Düzel'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölge halkı da hastane önünde toplanarak, yaralı polis memuru Düzel için dua etti.

Polis kaynakları, Cem Düzel'in ağır yaralandığı çatışmaya neden olan, daha önce silah bulundurmak suçundan tutuklanan ve ertesi gün yapılacak duruşmasını beklemek üzere şartlı salıverilen zanlı Karrar Noaman Al Khammasi'nin ise tutuklandığını duyurdu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:53
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