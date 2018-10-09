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ABD'de istifa depremi! Trump kabul etti

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu yıl sonundan itibaren geçerli olmak üzere istifa etti.

09 Ekim 2018 Salı 17:22
ABD'de istifa depremi! Trump kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, istifasını kabul ettiği ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in, bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacağını söyledi.

Basın toplantısında duyuruldu

Haley'in istifa kararı, Trump ile birlikte düzenlenen Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında duyuruldu.

Haley’in, istifa etmek istediğini kendisine 6 ay önce dile getirdiğini belirten Trump, "Haley, bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacak." dedi.

Haley’in ABD’nin BM Temsilciliği görevini çok iyi bir şekilde yaptığını belirten Trump, "Umut ediyorum ki tekrar geri gelerek görev alacaksın." ifadesini kullandı.

Trump, Haley’in ardından göreve kimin getirileceği yönündeki soruları cevapsız bırakarak, “Bu çok önemli bir görev ve elimizde bu pozisyon için değerlendireceğimiz kişiler var.” diye konuştu.

Donald Trump, Haley'in istifasının ardından ABD’nin BM Temsilciliğine atanacak ismin birkaç hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu.

Trump ile ortak açıklama yapan Haley ise görev yaptığı iki yıl içinde ABD'nin ''daha fazla saygı gördüğünü'' savundu.

"Artık saygı duyuyorlar"

Haley, ''Bazı ülkeler yaptıklarımızı beğenmeyebilir ama artık saygı duyuyor.'' dedi.

Nikki Haley, Suriye'de kimyasal silah kullanımına verilen cevaptan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların artırılmasına, İran nükleer anlaşmasından ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmesine kadar alınan bütün kararlarla bir fark yarattıklarını öne sürdü.

Yıl sonuna kadar görevine devam edeceğini belirten Haley, başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna ise ''2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağım.'' yanıtını verdi.

Haley, ABD'nin, BM bünyesindeki bazı örgütlerden çekilmesinde önemli rolü oynadı ve özellikle de ''ikiyüzlü'' ve ''İsrail'e karşı kronik ön yargılı'' olmakla suçladığı BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmasında başı çekti.

46 yaşındaki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik sert yaptırımların alınmasını sağlayarak, Pyongyang'ı müzakere masasına getirme konusunda da etkili oldu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:22
  1. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley
  2. ABD
  3. İstifa

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