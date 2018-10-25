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ABD’de İslâm düşmanı adaylar kaybediyor

Müslüman Avukatlar Sivil Hakları Grubu tarafından yayınlanan bir rapor, ABD’de, özellikle Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından tavan yapan ırkçı ve yabancı düşmanı siyasi kampanyaların ters teptiğini ortaya çıkardı.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:37
ABD’de İslâm düşmanı adaylar kaybediyor

Münübe Yılmaz

ABD’de, özellikleDonald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından tavan yapan ırkçı ve yabancı düşmanı siyasi kampanyalar ters tepti. Müslüman Avukatlar Sivil Hakları Grubu tarafından yayınlanan bir rapor, ülkede İslamofobik kampanyalar yürüten politikacıların hüsrana uğradığını ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl ABD’de İslamofobik kampanya yürüten 27 Müslüman karşıtı aday seçimlerde ipi göğüsleyemedi. İslam düşmanı adaylardan 8’i kaydını sildirirken, yalnızca ikisi seçimleri kazandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:37
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Müslüman Avukatlar Sivil Hakları Grubu
  4. İslamofobik

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