ABD'de iş yerinde silahlı saldırı Illinois eyaletinin Aurora şehrinde bir çalışanın iş yerinde silahla ateş açması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 polis memuru yaralandı- Saldırgan ölü ele geçirildi

NEW YORK (AA) - ABD'de, Illinois eyaletinin Aurora kentindeki bir iş yerinde silahla ateş açılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 polis memurunun da yaralandığı bildirildi. Aurora kenti Polis Şefi Kristen Ziman, düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 polis memurunun da yaralandığını belirten Ziman, saldırganın ölü ele geçirildiğini ifade etti. Ziman, saldırganın isminin Gary Martin (45) olduğunu ve ateş açtığı iş yerinde çalıştığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Illıonis, Aurora'da güvenlik güçleri büyük iş başardı. Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Amerika sizinle!" ifadesini kullandı. Cuma günü öğleden sonra silahlı bir saldırganın, Chicago kentinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan 200 bin nüfuslu Aurora şehrindeki Henry Pratt isimli iş yerinde silahla ateş açtığı kaydedilmişti.



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