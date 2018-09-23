ABD'de İran'a saldırı sonrası ilk yanıt!
ABD'de Washington yönetiminin BM temsilcisi Halley, İran'ın Ahvaz kentinde askeri tören sırasında düzenlenen kanlı saldırı sonrası Tahran'dan gelen suçlamaları reddetti,23 Eylül 2018 Pazar 16:39
İran'ın Ahvaz kentinde 25 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından Tahran yönetiminin doğrudan suçladığı ABD, ilk açıklamasını yaptı.
ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Halley, İran lideri Hasan Ruhani'ye doğrudan yanıt verdi. Tahran yönetiminden gelen suçlamaları reddeden Halley, "İstediği zaman bizi suçlayabilir. Aynaya bakmalılar" dedi.
YORUM YAZ