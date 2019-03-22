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ABD'de internet üzerinden köpekbalığı satmaya çalışan kişiye gözaltı

New York'un Albany kentinde yaşayan Joshua Seguine, evinde beslediği 7 köpekbalığını internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı

22 Mart 2019 Cuma 22:12
ABD'de internet üzerinden köpekbalığı satmaya çalışan kişiye gözaltı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Joshua Seguine, evinde 7 köpekbalığı beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı için gözaltına alındı.

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, Albany kentinde yaşayan Seguine'nin, 7 büyük camgöz köpekbalığını evinin bodrum katındaki havuzda beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Eyalet yasaları gereği camgöz köpekbalıklarının koruma altındaki hayvanlar olduğu anımsatılan açıklamada, bunlara yasal olarak sahip olmanın bedelinin her bir balık için 11 bin 500 dolar civarında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkacak Seguine'nin evinden çıkan köpekbalıklarının ise Coney Island'daki akvaryuma gönderildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:12
  1. köpekbalığı
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