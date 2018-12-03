ABD'de imalat sanayi PMI beklentinin hafif altında

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 55,3 değerini alarak beklentinin hafif altında kaldı.



Uluslararası ekonomik araştırma şirketi IHS Markit’in raporuna göre, ABD ekonomisine ilişkin imalat sanayi PMI, kasımda önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 55,3’e geriledi. Son 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endekse ilişkin beklenti 55,4 olarak belirlenmişti.



Öte yandan, raporda, kasımda yeni siparişlerin mayıs ayından bu yana en hızlı yükselişi kaydettiği bildirildi. Ayrıca, imalat sektöründe istihdamın sağlam hızda arttığı kaydedildi.

Ülkede bugün açıklanan diğer verilere göre, ISM İmalat Sanayi Endeksi kasımda 59,3'e yükselerek 57,5 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.

ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

