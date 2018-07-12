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ABD'de ilginç cenaze! Ölen oğlunu mumyalatıp...

Amerika Birleşik Devletleri'nde hırsızlar tarafından öldürülen oğlunu mumyalatan anne, oğlunu 'oyun konsolu' ile sergiledi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:02
ABD'de ilginç cenaze! Ölen oğlunu mumyalatıp...

ABD'nin New Orleans kentinde, yeni sahiplendiği köpeğiyle beraber gezintiye çıkan 18 yaşındaki Renard Matthews, telefonunu çalmak isteyen hırsızlarla çıkan arbede sonucu hayatını kaybetmişti.

Yetkililer konuyla alakalı açıklama yapmazken Renard’ın teyzesi ''Telefonunu çalmak isteyen kişilere karşı geldiği için ateş ettiler'' dedi.

''OĞLUM TAM BİR EV KUŞUYDU''

NBA'de en sevdiği basketbol takımı Celtics'in oyuncusu Kyrie Irving’in 11 numaralı forması ve çoraplarıyla eline oyun konsolu da verilerek televizyonun karşısına bir sandalye üzerine oturtuldu. En sevdiği atıştırmalıkları da yandaki sehpaya koymayı ihmal etmeyen annesi oğlunu görmeye en alışık olduğu şekilde hatırlamayı tercih ettiğini söyledi.

Yerel bir gazeteye oğlunun tam bir 'Ev kuşu' olduğunu söyleyen anne Temeka Matthews, ''Oğlum dışarı çıksın diye ona yeni bir köpek almıştım. Sadece onu gezdirmek için dışarıya çıkardı'' dedi.

Renard Matthews'ın cenaze töreni ise mumyalama işlemi sonrasında gerçekleşti.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:02
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  • yazıYORUMyazıYORUM5 sa önce
    Gerzek yaw bunlar
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