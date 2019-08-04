ABD'de ikinci kanlı saldırı! Ölüler var ABD'nin Ohio eyaletinde ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi.

ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar geliyor...

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