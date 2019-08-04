ABD'de ikinci kanlı saldırı! Ölüler var

ABD'nin Ohio eyaletinde ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi.
04 Ağustos 2019 Pazar 10:34
ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
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