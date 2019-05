ABD'de ibadethanelere yönelik güvenlik önlemleri ramazanda artırılacak

NEW YORK (AA) - ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, ramazan ayı dolayısıyla cami ve diğer ibadethanelere yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılacağı bildirildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, ramazanın başlaması nedeniyle New York eyalet polisinden ibadethanelere yönelik güvenliğin artırılmasını istediğini açıkladı.

Cuomo, “Yurt içinde ve dışında son zamanlarda ibadethanelere yönelik şiddet olayları nedeniyle, eyalet polisini bu hafta sonu etraftaki ibadethanelerde güvenliği artırması için yönlendiriyorum.” dedi.

Sri Lanka’daki Kilise ve en son Kaliforniya'daki sinagog saldırılarından sonra bu kararı verdiğini belirten Cuomo, "New Yorkluların güvenliğini ve emniyetini sağlamak ve dini ifade hakkını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, New Jersey eyaleti Bergen bölgesinde de ramazan ile birlikte camilerdeki güvenliği artıracaklarını kaydetti.

Bergen Şerifi Anthony Cureton, medyaya, ramazan ayı boyunca daha proaktif olacaklarını belirterek, "Biz sadece insanların sokakta değil, ibadethanelerde de güvende olmasını istiyoruz. Dini kurumlar civarındaki devriyeleri arttırdık." şeklinde konuştu.