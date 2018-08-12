ABD'de her gün ortalama 3 kişi, polis tarafından öldürülüyor

Amerikan Halk Sağlığı Derneğinin derlediği istatistiklere göre, ABD'de her yıl binden fazla kişi polisler tarafından silahla vuruluyor.

Her gün ortalama 3 kişinin polis tarafından vurulması sonucu hayatını kaybetti belirtilen araştırmada, cinayete kurban giden yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde 8'inin ölümünden polislerin sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Polislerin neden olduğu ölümlerin resmi verilerde gösterilenden iki kat fazla olduğuna dikkat çekilen araştırmada, polis tarafından vurularak öldürülen siyahi erkeklerin beyazladan üç kat fazla olduğu kaydedildi.