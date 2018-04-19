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ABD'de havayollarında üst üste ikinci felaket!

Southwest Havayolları'na ait uçağın havada motorunun patlamasından bir gün sonra, bu kez kıtalar arası bir uçuşta felaketin eşiğinden dönüldü.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:49
ABD'de havayollarında üst üste ikinci felaket!

ABD Atlanta'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere havalanan Delta Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, 30 dakika sonra kalktığı Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iki numaralı motoru arızalanan Airbus A333 tipi uçağın alev aldığı görülüyor.
Uçağın inmesi için hazır bekleyen ekipler, siyah dumanlar çıkan kanat bölgesine hızla müdahale etti.

YOLCULARDAN ÖZÜR DİLENDİ

Delta Havayolları tarafından yapılan açıklamada uçağın sorunsuz bir şekilde inmeyi başardığı belirtildi, yolculardan özür dilendi.
Hartsfield-Jackson Havalimanı sözcüsü Andrew Gobeil ise, "Uçak kalktığı piste geri indi" dedi.

Southwest Havayolları uçağı dün ABD iç hatlar seferi yaparken motoru patlamış, yolculardan iki çocuk annesi Jennifer Riordan feci şekilde yaşamını yitirmişti. Basıncı düşen uçağı mucizevi bir şekilde indirmeyi başaran kaptan pilot dünya basını tarafından kahraman olarak gösteriliyor. Yedi yolcunun da yaralandığı uçaktan paylaşılan fotoğraflar, şok etkisi yaratmıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:49
  1. abd
  2. uçak kazası
  3. ingiltere

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